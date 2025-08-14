Psicólogo aborda os desafios de encontrar o rumo profissional certo

As dúvidas relacionadas com a vida profissional começam muito antes da entrada no mercado de trabalho e perduram até ao fim do percurso no mesmo.

O psicólogo Pedro Mendonça deu a conhecer a Psicologia de Orientação Vocacional e de Desenvolvimento da Carreira, criada para colmatar uma necessidade frequente de apoio neste campo, recheado de decisões e indecisões.

A carreira começa a ser planeada aos 14, 15 anos, quando os estudantes se deparam com a escolha do agrupamento a seguir no 10.º ano e voltam a ser confrontados com um rol de opções, quer seja na escolha de um curso superior ou profissional.

Já no activo, são muitas as dúvidas que continuam a pairar em torno dos profissionais, que muitas vezes ambicionam uma mudança de carreira, mas não sabem como fazê-lo.

O psicólogo explicou como se processam as consultas e que ‘ferramentas’ são utilizadas para, no caso dos estudantes, ajudar a perceber quais são as suas vocações.

Fique ainda a saber quais são os sinais que indicam que está na hora de mudar de emprego e que conselhos deixou aos alunos indecisos e aos profissionais que pretendem mudar de vida.