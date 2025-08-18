IVBAM acompanha controlo de maturação junto de viticultores

O Conselho Directivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) está a acompanhar de perto o processo de controlo de maturação das uvas junto dos viticultores da Região.

Esta acção, realizada em articulação com os produtores, visa garantir a qualidade da produção vitivinícola e assegurar que a colheita decorre no momento ideal de maturação, fator determinante para a excelência dos vinhos da Madeira.

O acompanhamento técnico inclui, segundo nota enviada, a recolha de amostras em diversas parcelas, a análise dos parâmetros enológicos mais relevantes e a emissão de recomendações que permitem orientar os viticultores para uma vindima mais eficiente e de maior qualidade.

A visita mais recente ocorreu no concelho de Câmara de Lobos, onde foram acompanhados diversos viticultores, sobretudo da casta Tinta Negra. O controlo de maturação evidenciou já um bom grau, prevendo-se que, aquando da data oficial da vindima (no próximo dia 25) as uvas apresentem o grau solicitado e um estado fitossanitário adequado.

No que respeita ao apoio aos viticultores, o Governo Regional da Madeira inclui no pacote de ajudas POSEI um valor de 200€/tonelada. À semelhança do ano anterior, os viticultores da casta Tinta Negra poderão receber o valor total da ajuda POSEI de 20 cêntimos por quilo, desde que cumpram as normas do apoio, nomeadamente no que se refere à produção por metro quadrado.

"Com este trabalho de proximidade, o IVBAM reforça o seu papel de apoio técnico e científico ao setor, contribuindo para a valorização da viticultura regional e para a manutenção da reputação dos Vinhos da Madeira nos mercados nacionais e internacionais2, remata.