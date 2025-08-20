João Jesus assina contrato profissional com o Marítimo

O madeirense João Jesus é o mais recente jogador com contrato profissional com o Club Sport Marítimo.

O atleta de 20 anos de idade que este ano é reforço da equipa sub-23 dos verde-rubros, assinou um contrato profissional válido até 2027, avançou o clube no seu site oficial.

O defesa de 20 anos integra a equipa orientada por Marcelo Machado, que disputa a edição 2025/26 da Liga Revelação e que amanhã cumpre a segunda jornada da série A, onde recebe pelas 11 horas no campo da Imaculada Conceição a visita do Sporting de Braga.

De referir que João Jesus fez toda a sua formação no Marítimo, mas na época passada rumou até aos Estados Unidos da América, onde veio mesmo a jogar no campeonato universitário.

Este ano está de regresso à sua terra natal e ao seu clube. Na época 2023/2024 o jovem madeirense fez parte da equipa júnior do Marítimo onde participou num total de 35 jogos, tendo apontado sete golos.