Mesa e cadeiras de ferro furtadas em São Roque

Uma mesa e seis cadeiras de ferro foram furtadas de quarta para quinta-feira em São Roque, no Funchal.

A proprietária acredita que o furto ocorreu durante a noite, visto que o seu companheiro só deu por falta da mesa e das cadeiras no quintal durante o dia, quando ia regar as flores.

A lesada estranha ninguém ter presenciado o furto, pois refere que vive numa zona de difícil acesso e que os ladrões deverão ter levado um carro para carregar este material pesado.

Por isso mesmo pede a quem tenha alguma informação sobre o caso ou se aperceber destas cadeiras à venda para denunciar o caso à Polícia de Segurança Pública.