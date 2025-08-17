Dono continua à procura de bicicletas furtadas no Funchal

As duas bicicletas que foram furtadas na Ajuda, junto ao Forum Madeira, ainda não foram encontradas.

O proprietário volta a apelar a quem tenho alguma informação sobre o sucedido para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública, onde já apresentou queixa.

Tal como foi noticiado, trata-se de uma bicicleta eléctrica ‘Focus’ e de uma de montanha ‘Transition’.

Ambas estavam presas por uma corrente, que foi forçada pelos assaltantes.