Detidos três suspeitos de roubo em flagrante delito no Funchal

O Comando Regional da PSP Madeira deteve, na passada quarta-feira, 13 de Agosto, três pessoas, dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 23 e os 37 anos, pelo crime de roubo.

Em nota à imprensa, a PSP explica que a denúncia foi registada pelas 20 horas desse mesmo dia, através de uma chamada telefónica para o Centro de Comando e Controlo Operacional da PSP Madeira que reportava uma situação de agressões mútuas entre 4 pessoas, na zona dos Viveiros - Funchal.

"Ao chegar ao local os polícias localizaram a vítima, um jovem de 24 anos, o qual apresentava ferimentos no rosto, referindo que momentos antes havia sido alvo de um roubo por parte de três suspeitos que se tinham colocado em fuga para a zona de São Roque. Acrescentaram que estes usaram a violência física para lhe subtrair a quantia de 40 euros e um telemóvel avaliado em cerca de 900 euros", dá conta a nota.

Após serem accionados outros meios policiais para a zona de São Roque, foi possível interceptar os três suspeitos, que após serem alvo de revista estavam na posse do telemóvel e dos 40 euros subtraídos à vítima, pelo que foram detidos e transportados para as instalações do Comando.

Os detidos foram apresentados a 1.º interrogatório judicial no dia seguinte, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima, proibição de permanência no local onde foram intercetados (São Roque – Chão do Carlinhos) e apresentações periódicas na esquadra da sua residência.

"O sucesso desta intervenção deveu-se à pronta actuação policial, mas sem o alerta dado pelo cidadão que presenciou o roubo, muito provavelmente não teria sido possível a recuperação dos objetos roubados. A segurança é uma responsabilidade de todos e só a boa colaboração entre a polícia e o cidadão permite que se alcancem estes bons serviços", refere ainda a PSP.