Duas bicicletas furtadas na Ajuda
Duas bicicletas foram furtadas esta manhã na Ajuda, junto ao Forum Madeira.
Segundo o proprietário, trata-se de uma bicicleta eléctrica ‘Focus’ e de uma de montanha ‘Transition’.
Ambas estavam presas por uma corrente, que foi forçada pelos assaltantes.
O lesado pede a quem tenha alguma informação para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública, onde já apresentou queixa.
