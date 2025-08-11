Duas bicicletas furtadas na Ajuda

Duas bicicletas foram furtadas esta manhã na Ajuda, junto ao Forum Madeira.

Segundo o proprietário, trata-se de uma bicicleta eléctrica ‘Focus’ e de uma de montanha ‘Transition’.

Ambas estavam presas por uma corrente, que foi forçada pelos assaltantes.

O lesado pede a quem tenha alguma informação para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública, onde já apresentou queixa.