Gatos abandonados dentro de um saco de lixo em São Roque
Vários gatos bebés foram abandonados dentro de um saco do lixo, em São Roque.
Os animais foram resgatados pela Associação Animal Vamos Lá Madeira e estão a receber tratamento no veterinário, visto que “placenta ainda está a causar problemas”.
"Não só é ilegal abandonar animais, como é cruel e insensível. E também é inútil. Em apenas algumas semanas, a gata mãe terá gatinhos novamente. Pedimos à pessoa que tem a gata mãe que nos contacte para que possamos ajudar com a esterilização e os cuidados com a mãe", apelou Tierri Alveno, presidente da Associação Vamos Lá Madeira.
