 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Gatos abandonados dentro de um saco de lixo em São Roque

None

Vários gatos bebés foram abandonados dentro de um saco do lixo, em São Roque.

Os animais foram resgatados pela Associação Animal Vamos Lá Madeira e estão a receber tratamento no veterinário, visto que “placenta ainda está a causar problemas”.

"Não só é ilegal abandonar animais, como é cruel e insensível. E também é inútil. Em apenas algumas semanas, a gata mãe terá gatinhos novamente. Pedimos à pessoa que tem a gata mãe que nos contacte para que possamos ajudar com a esterilização e os cuidados com a mãe", apelou Tierri Alveno, presidente da Associação Vamos Lá Madeira. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo