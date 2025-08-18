Marcos Freitas e Tiago Apolónia nos 'oitavos' de pares no Smash da Europa
Os olímpicos portugueses Marcos Freitas e Tiago Apolónia avançaram hoje para os oitavos de final do torneio de pares masculinos no Smash da Europa de ténis de mesa, a decorrer em Malmö, na Suécia.
Freitas e Apolónia bateram o canadiano Edward Ly e o australiano Aditya Sarren por 3-0, pelos parciais de 11-5, 11-6 e 11-7, para seguirem em frente no torneio a que chegaram por convite.
Os lusos vão agora defrontar uma dupla de Singapura, composta por Quek Isaac e Pang Koen.
Em Malmö, a olímpica Fu Yu, 58.ª do ranking mundial, perdeu com a 25.ª, a francesa Jia Nan Yuan, por 11-6, 6-11, 7-11 e 8-11, e foi eliminada da prova, à semelhança de Jieni Shao, a outra lusa no 'main round' em singulares.