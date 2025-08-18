'Blandy's Wine Festival' está de regresso de 27 de Agosto a 5 de Setembro

O Blandy's Wine Festival está de regresso para a sua edição de 2025, entre os dias 27 de Agosto e 5 de Setembro, nas adegas Blandy’s Wine Lodge. A aposta deste ano passa por uma experiência imersiva e participativa, pelo que existem actividades pensadas para surpreender tanto aqueles que participam pela primeira vez, como para os repetentes.

Entre os destaques estão o regresso da Vindima Nocturna, a Apresentação dos Novos Vinhos 2025, o jantar 'All About Madeira', e os workshops, como o 'Winemaker for a Day' e as sessões de Artesanato Tradicional.

Haverá ainda espaço para a tradicional Pisa da Uva.

O programa completo já pode ser consultado on-line.