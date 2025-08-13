Matias Damásio actua hoje no festival de música 'A' Norte'

Depois do concerto desta quarta-feira de Paulo Gonzo no 'A' Norte', que decorre até sábado em Santana, esta noite é a vez do cantor e compositor angolano Matias Damásio subir ao palco, pelas 22h30.

O evento, que promete atrair novamente milhares de pessoas, conta ainda com actuações de Sharp Knives, às 20 horas, e Roda do Samba às 21 horas.

O final da noite ficará a cargo do DJ Tony F que actuará até às 3 horas da madrugada, hora de encerramento.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:



10h00 às 16h30 - A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Liliana Sousa, inicia hoje uma visita oficial à Madeira

10h00 - Reunião com a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido

11h30 - Encontro com a secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas

14h30 - Visita às instalações do Atalaia Living Care, onde será recebida pelo director-geral, Luís Coelho

16h30 - Visita com encontro com o Administrador da Companhia Insular de Moinhos, Carlos Baptista



15h30 - Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol n.º 97;

18h00- Art' Camacha 2025 - XXXIV Festival de Arte Camachense

Palco do Mundo

18h00 – Passatempo em família: “Laços de Leitura!”

19h00 – Show “Magia Cómica” com Mágico Mago e Bom

Palco Principal

20h15 – As Pedras

21h30 – Mega Fashion Show

Tiago Gonçalves Couture

Cristina Batista, My.Soul.by.cb

SABIJOURA

22h45 – Juan & Friends

00h15 – DJ Phil.me



19h00 - Entre hoje e e domingo, 14 a 17 de Julho, o Clube Naval do Funchal, em parceria com a Associação Regional de Vela da Madeira, volta a promover a VII Regata Porto Santo Line para a classe Cruzeiro. O evento conta com o patrocínio da Porto Santo Line, empresa do Grupo Sousa, e o apoio da Brisa Maracujá.

A prova, que liga a Ilha da Madeira à Ilha do Porto Santo, terá duas etapas: a primeira com partida de Santa Cruz, marcada para as 19 horas e a segunda com largada na Baía do Porto Santo, agendada para as 12 hras de 17 de Agosto.

21h00 - Véspera da Festa da Padroeira Nossa Senhora do Monte

12h00 - Oração à Nossa Senhora do Monte

20h30 - Oração e Terço

21h00 - Missa Solene

21h00 às 01h00 - Semana da Juventude São Vicente arranca pelas 21 horas com uma Festa Silenciosa que se prolonga até à 1 hora da madrugada. Vão estar disponíveis três canais de música através de auscultadores, permitindo aos participantes escolherem o seu canal preferido: Comercial; Eletrónica ou 80´s & 90's.

Agenda Política

10h30- Entrega oficial do JPP das listas no Tribunal da Comarca de Santa Cruz no âmbito das próximas eleições autárquicas

11h00 - PSD/CDS entrega da lista candidata pela coligação ao concelho do Funchal

12h00- PS entrega as listas de candidatos no concelho da Ponta do Sol

15h00 - Entrega das listas da CDU dos candidatos aos órgãos autárquicos, no Palácio da Justiça

15h00 - 'Movimento Independente Ribeira Brava em Primeiro' (RB1) entrega oficial das listas de candidatura para todos os órgãos autárquicos do concelho da Ribeira Brava

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 14 de Agosto, Dia de Combate à Poluição:

1385 - Batalha de Aljubarrota, sob o comando de D. João I e Nuno Álvares Pereira. As forças portuguesas vencem João de Castela.

1947 - Paquistão assinala a independência, um dia antes da Índia

1974 -Manifestação anticolonial em Lisboa. É pedida a independência dos territórios sob administração portuguesa.

1995 - Estreia do futebolista Cristiano Ronaldo no Sporting.

2003 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 1500 que reconhece o estabelecimento do Conselho de Governo transitório do Iraque e cria a Missão de Assistência das Nações Unidas para o Iraque.

2007 - A nova lei do tabaco que limita o fumo em locais públicos fechados e estabelece sanções até 250 mil euros para os infratores é publicada em Diário da República, para entrar em vigor em 2008.

2014 - O Tribunal Constitucional declara constitucional a norma que estabelece os cortes salariais no setor público nos anos de 2014 e 2015 e declara inconstitucionais reduções nos anos de 2016 a 2018.

2015 - O eurogrupo e o parlamento grego dão 'luz verde' ao terceiro resgate financeiro, no valor de até 86 mil milhões de euros até 2018. Alexis Tsipras fica debilitado ao perder o apoio de 47 deputados do Syriza.

2021 - A atleta Lorene Bazolo bate os recordes de Portugal dos 100 metros, que já lhe pertencia, e dos 200 metros, fixado há mais de 25 anos, durante um 'meeting' em La Chaux-de-Fonds, na Suíça.

2024 - Um incêndio rural na ilha da Madeira deflagra nas serras do município da Ribeira Brava, propaga-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana, durante cerca de duas semanas.

Pensamento do dia