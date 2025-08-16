Wet Bed Gang fecham Festival A’Norte em festa
Os Wet Bed Gang 'incendiaram' a última noite do Festival A’Norte, em Santana, com um concerto electrizante que levou o público ao delírio.
Formado por Gson, Zara G, Kroa e Zizzy Jr., o grupo confirmou porque é considerado um dos conjuntos mais influentes e populares da música portuguesa.
Confira alguns momentos deste último dia do festival:
Ver Galeria
Ao som dos seus maiores sucessos, a plateia não parou de cantar e dançar, transformando o encerramento do festival num espectáculo memorável, marcado pela energia contagiante.