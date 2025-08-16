Wet Bed Gang fecham Festival A’Norte em festa

Os Wet Bed Gang 'incendiaram' a última noite do Festival A’Norte, em Santana, com um concerto electrizante que levou o público ao delírio.

Formado por Gson, Zara G, Kroa e Zizzy Jr., o grupo confirmou porque é considerado um dos conjuntos mais influentes e populares da música portuguesa.

Confira alguns momentos deste último dia do festival:

Ver Galeria Fotos Hélder Santos/ASPRESS

Ao som dos seus maiores sucessos, a plateia não parou de cantar e dançar, transformando o encerramento do festival num espectáculo memorável, marcado pela energia contagiante.