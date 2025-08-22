Morreu aos 88 anos Frank Caprio, considerado o "juiz mais gentil do mundo"

O juiz norte-americano Frank Caprio, personalidade televisiva que ganhou notoriedade também nas redes sociais e ficou conhecido como "o juiz mais bondoso do mundo", morreu hoje aos 88 anos, revelou o filho na página de Instagram do pai.

"É com profunda tristeza que partilho a notícia de que o meu pai, o juiz Frank Caprio, faleceu hoje, em paz, rodeado pela sua família e amigos, após uma longa e corajosa batalha contra o cancro do pâncreas", referiu o seu filho num vídeo publicado na conta de Instagram de Frank Caprio, seguida por 3,4 milhões de pessoas.

Caprio, um juiz reformado de Rhode Island, um Estado do nordeste dos Estados Unidos, construiu a sua reputação graças ao programa de televisão que apresentava, "Caught in Providence", noticiou hoje a agência France-Presse (AFP).

O programa transportou os espetadores para a sala de audiências, onde, de acordo com a sua página de YouTube, "as pessoas e os casos foram tratados com bondade e compaixão".

Foi graças a este programa, no qual demonstrou empatia pelas pessoas processadas por infrações de trânsito e multas de estacionamento, que ganhou a alcunha de "juiz mais bondoso do mundo" e milhões de seguidores nas redes sociais.

Os vídeos, com milhões de visualizações nas redes sociais, mostravam-no frequentemente a retirar acusações de famílias em dificuldades financeiras.

O anúncio da sua morte provocou uma onda de homenagens 'online'.

"O Juiz Caprio era um tesouro de Rhode Island", escreveu o Governador Dan McKee num comunicado, anunciando o arriar das bandeiras de Rhode Island a meia haste em sua memória.

"Era mais do que um jurista --- era um símbolo de empatia no tribunal, mostrando-nos o que é possível quando a justiça é temperada com humanidade", acrescentou o governador.

Após 38 anos de serviço judicial, Frank Caprio publicou um vídeo no Instagram no final de 2023, contando com emoção como nunca se esqueceu do seu primeiro dia como juiz.

Após a audiência, o pai, em tribunal, criticou-o por não ter dado ouvidos a uma mulher, mãe de três filhos, que disse não poder pagar 300 dólares em multas de estacionamento.

"Nunca mais aconteceu depois disso", recordou Caprio.

Ao anunciar o falecimento do juiz Caprio, o seu filho partilhou também uma mensagem: "Em sua memória, por favor, demonstrem um pouco de bondade hoje. Sei que ele adoraria".