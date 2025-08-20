Operador de máquina de rasto morreu no combate a fogo em Mirandela

Um homem de 65 anos morreu na terça-feira à noite atropelado pela máquina de rasto que operava no combate ao incêndio em Mirandela, no distrito de Brangança, disse à Lusa fonte da proteção civil.

"O homem de 65 anos, operador de uma máquina de rasto de uma empresa privada contratada pela autarquia de Mirandela, faleceu pouco antes da meia-noite", disse à Lusa o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O comandante dos bombeiros de Mirandela, Luis Soares, adiantou à agência Lusa que o homem morreu atropelado pela própria máquina quando estava a criar uma faixa de contenção do fogo rural em Freixeda.

"As circunstâncias em que tudo aconteceu ainda são desconhecidas", disse, acrescentando que o caso foi entregue à GNR.

O Presidente da República já enviou as condolências à família do operacional de Mirandela.

Numa nota publicada na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou os "sentidos pêsames à família do operacional de entidade colaboradora da Câmara Municipal de Mirandela", extensíveis ao presidente da autarquia.

O incêndio deflagrou em Mirandela no domingo e chegou a várias aldeias do concelho de Vila Flor. Às 09:45, o incêndio estava a ser combatido por 325 operacionais, com o apoio de 108 veículos e dois meios aéreos.