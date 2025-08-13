Morreu Emanuel Jardim Fernandes líder histórico do PS-Madeira

Morreu esta tarde, aos 81 anos, Emanuel Vasconcelos Jardim Fernandes, dirigente e líder histórico do PS-Madeira.

Natural do Seixal, no Porto Moniz - nasceu a 21 de Janeiro de 1944 - foi advogado e político. Militante do Partido Socialista, era íntimo de dirigentes nacionais como Mário Soares e Manuel Alegre.

Foi líder do PS-Madeira, durante cerca de 15 anos e eleito deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu (de 2004 a 2009).

Foi vereador da Câmara Municipal do Funchal e presidente da Assembleia Municipal do Porto Moniz.

Em 2001 foi agraciado com a grau de Grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

À família enlutada o DIÁRIO endereça sentidas condolências.