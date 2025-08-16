Morreu Joaquim Oliveira, empresário fundador da Sport TV

Joaquim Oliveira, o empresário fundador da Sport TV e da Olivedesportos, accionista dos três maiores clubes portugueses, morreu hoje, dia 16 de Agosto, vítima de pneumonia. Tinha 78 anos.

A notícia foi avançada pelo jornal Expresso.

Natural de Penafiel, Joaquim Oliveira fundou em 1984 a empresa Olivedesportos, que revolucionou a área dos direitos televisivos, publicidade e marketing no desporto, com foco no futebol profissional.

No final dos anos 90 do século passado, fundou a Sport TV, em parceria com a RTP e a PT.

O empresário foi também dono do grupo que incluía o DN, o JN e a TSF.

Na actualidade, Joaquim Oliveira, irmão do ex-selecionador nacional e internacional português António Oliveira, era presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos e da Sport TV.

"Joaquim Oliveira, figura importante e marcante do futebol português, faleceu, este sábado, aos 78 anos", escreveu a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no seu sítio oficial, lembrando que o empresário se notabilizou "nos negócios na área dos direitos televisivos, publicidade e marketing no desporto, especialmente no futebol, onde foi pioneiro em vários sectores".