Morreu o actor Terence Stamp, o General Zod do Super-Homem

O actor britânico Terence Stamp, que ficou conhecido por interpretar o vilão General Zod nos filmes do 'Super Homem', em 1978 e 1980, morreu na manhã deste domingo. Tinha 87 anos.

A informação da morte foi confirmada pela família à agência de notícias Reuters.

Nascido em 1938, em Londres, Terence Stamp também participou em filmes como 'Teorema de Pier Paolo', 'Uma Temporada no Inferno' e 'As Aventuras de Priscila' e chegou a ser nomeado duas vezes para um Óscar.