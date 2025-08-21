Acidente de trabalho no Estreito de Câmara de Lobos

Um homem com cerca de 50 anos sofreu hoje uma queda aparatosa quando estava a trabalhar num estabelecimento no Estreito de Câmara de Lobos.

O trabalhador foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, pois queixava-se de dores num ombro e na cintura.

Foi depois transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.