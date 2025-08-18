IL quer acabar com a falta de transparência na gestão da autarquia em Câmara de Lobos

O candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Câmara de Lobos aponta "a falta de transparência, o desrespeito pelas regras da contratação pública e os indícios de promoção de interesses pessoais" que, no seu entender, têm pautado a gestão da autarquia. Indica que estes colocam em causa a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas e lesam os interesses dos mesmos.

Humberto Faria usa como exemplo o concurso público para a contratação de cinco assistentes técnicos para Câmara Municipal de Câmara de Lobos, anulado em 2020, como um indicativo do que não pode suceder. O liberal recorda que "o vereador Leonel Silva, actual presidente do conselho de administração do IHM, anulou, sem explicações, o referido concurso, após notícias veiculadas na comunicação social sobre suspeitas de benefício de familiares e pessoas próximas do executivo camarário".

Este comportamento revela uma cultura institucional fechada e opaca, contrária aos princípios da boa administração, do mérito, da igualdade de oportunidades e da legalidade. A própria anulação do concurso, com base na inexistência de requisitos legais essenciais, confirma que estávamos perante um procedimento viciado desde o início. E o que fez o executivo camarário? Não deu quaisquer explicações às centenas de candidatos afetados, nem teve coragem de promover um novo concurso, sem vícios e ilegalidades… Humberto Faria

A Iniciativa Liberal defende que a gestão autárquica deve ser aberta e transparente, ficando sujeita ao permanente escrutínio dos munícipes. "A confiança dos cidadãos não se recupera com silêncio nem com justificações vagas. Recupera-se com verdade e transparência. Câmara de Lobos merece muito mais do que isto. Os seus munícipes exigem respeito e justiça", conclui Humberto Faria.

