Olavo Câmara aponta reforço do trabalho do PS na Câmara do Porto Moniz

Olavo Câmara assumiu, hoje, o compromisso de continuar e reforçar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos executivos socialistas nos últimos 12 anos à frente da Câmara Municipal do Porto Moniz. O PS entregou as suas listas candidatas aos órgãos autárquicos, esta manhã, no Tribunal de São Vicente.

O projecto conta com mais de 100 pessoas "com provas dadas, próximas da população e com uma visão de futuro para o concelho do Porto Moniz". Emanuel Câmara, actual presidente da autarquia, é o mandatário desta candidatura.

“Queremos renovar para continuar o trabalho dos últimos 12 anos do PS à frente do município do Porto Moniz”, declarou, evidenciando que a sua equipa é composta por candidatos com experiência política, profundos conhecedores das quatro freguesias do concelho e da sua população e bem preparados tecnicamente para gerir os destinos do município.

João Carlos Conceição volta a ser candidato à Assembleia Municipal e Filipe Balona Rodrigues volta a ser candidato à Junta de Freguesia do Porto Moniz, Márcia Mendonça à da Ribeira da Janela e António Correia à das Achadas da Cruz. Por seu turno, Telmo Pão é, agora, o candidato à Junta de Freguesia do Seixal. Trata-se, como salientou Olavo Câmara, de “pessoas jovens, dinâmicas com provas dadas, muito trabalho no terreno ao longo dos últimos anos e disponíveis”, que assegurarão que o progresso irá prosseguir.

Existe um Porto Moniz antes e um Porto Moniz depois de o PS ter governado o município. Queremos continuar, com a ambição de renovar, melhorar e ir mais além, aplicando medidas que garantam que toda a população do concelho tem melhores condições de vida. Olavo Câmara

Como vincou o socialista, a sua equipa tem soluções para o presente, mas também para o futuro do concelho, respondendo aos novos desafios da habitação e da mobilidade e abrindo o território, garantindo, assim, que o Porto Moniz continue a crescer economicamente e a ser um bom lugar para viver.