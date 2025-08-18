Miguel Ganança promete “seriedade e visão renovadora” para Câmara de Lobos
O candidato do JPP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos promete "trabalhar com verdade, com seriedade, com vontade de encontrar soluções — e com coragem para decidir". Miguel Ganança entregou, hoje, juntamente com a sua equipa, a candidatura às eleições autárquicas de 12 de Outubro, no Tribunal do Funchal.
“Câmara de Lobos é muito mais do que o lugar onde vivo — é a terra onde cresci, aprendi e me tornei quem sou”, disse o candidato, acrescentando que "é uma terra autêntica, trabalhadora e com identidade própria. É por ela que me candidato. É com quem nela vive, trabalha e sonha que quero construir um futuro com mais justiça, mais dignidade e mais oportunidades”.
Licenciado em Ensino de Biologia e Geologia, Miguel Ganança é deputado eleito pelo JPP à Assembleia Legislativa da Madeira. "Tem-se destacado como uma voz firme na defesa de causas sociais e na valorização de quem cuida, sendo conhecido pela proximidade com as pessoas e pelo compromisso com uma política transparente e com alma", aponta o partido.
O cabeça-de-lista traça cinco compromissos claros do seu projecto político: Juventude e habitação com soluções; Solidariedade intergeracional; Dinamização económica com identidade; Planeamento urbano responsável e sustentável;
Este é um projecto colectivo — construído com uma equipa de pessoas com percursos profissionais diversos, independentes da política, que conhecem o concelho, a realidade e os desafios. São pessoas com competências sólidas e espírito de serviço, que decidiram colocar o seu conhecimento e a sua experiência ao serviço da comunidade Miguel Ganança
“Esta candidatura é feita de pessoas, com pessoas e para as pessoas", aponta o candidato, indicando que "a entrega da candidatura marca o arranque oficial de uma caminhada que se apresenta com um lema claro: ‘Juntos por Câmara de Lobos, ao Serviço do Povo’.”