Iniciativa Liberal critica "operação de cosmética" realizada em Câmara de Lobos

Humberto Faria, candidato liberal à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, alertou hoje para o facto de as árvores plantadas na zona da Boca da Corrida, no Jardim da Serra - afectada pelos incêndios do Verão passado - terem desaparecido.

"Menos de 1 ano depois, as espécies plantadas desaparecerem, e o local já está, novamente, infestado de plantas invasoras. Ou seja, depois de uma operação de cosmética, para a fotografia e para as redes sociais, tudo ficou na mesma e à mercê de novos incêndios”, refere Humberto Faria, em comunicado remetido sta quinat-feira às redacções.

O candidato da IL reconhece que "não é possível eliminar totalmente os incêndios", mas defende que "é possível preveni-los e minimizar as suas consequências".

O caminho passa por "um controlo da carga combustível e manutenção dos solos e, aquando do plantio, optar por espécies de difícil combustão, e com certezas que se adaptam à altitude em questão e ao tipo de solo, tais como a faia da ilha de crescimento rápido numa primeira fase, para rápida cobertura do solo e minimizar a proliferação das invasoras e numa segunda fase o plantio de espécies como o Barbosano, o Til e Urses que são também de mais difícil combustão e minimizam a proliferação dos incêndios", elabora o cabeça-de-lista.

“Isso implica um trabalho sério e continuado por parte da Câmara Municipal. Um plano estruturado e eficaz de prevenção e atuação. Aquilo que o executivo fez não é sério, e não contribuiu, em nada, para aumentar a segurança dos câmara-lobenses”, conclui Humberto Faria.

Nesta linha, a Iniciativa Liberal de Câmara de Lobos defende "a necessidade de uma política coerente, sustentada e articulada de protecção civil, centrada na prevenção". "Os câmara-lobenses e os madeirenses estão fartos de desculpas para os incêndios e de ver a sua terra a arder, por opções políticas que não passam de meras encenações. Exigem responsabilidade, competência e, acima de tudo, acção e medidas concretas e eficazes. A prevenção é a palavra chave nesta matéria”, remata.