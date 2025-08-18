Iniciativa Liberal formalizou candidatura ao concelho de Santa Cruz

A Iniciativa Liberal formalizou esta segunda-feira a entrega da candidatura às eleições autárquicas no concelho de Santa Cruz, com João Côrte Fernandes como candidato à presidência da Câmara Municipal.

Assente no mote 'Cuidar de quem cá vive. Deixar de ser passagem para ser destino', a candidatura liberal apresenta-se como uma "alternativa clara à actual gestão, colocando os cidadãos no centro das decisões municipais", explica nota enviada.

“Santa Cruz não pode continuar a ser apenas uma porta de entrada da Madeira. Queremos que seja um verdadeiro destino para viver, trabalhar, investir e visitar. O nosso compromisso é cuidar de quem cá vive, com soluções concretas e eficazes”, afirma João Côrte Fernandes.

Entre as prioridades do programa da Iniciativa Liberal para Santa Cruz destacam-se:

Mobilidade e Infraestruturas: requalificação das vias mais degradadas, transportes públicos mais eficientes e soluções de mobilidade sustentável.

Saúde de Proximidade: criação de clínicas locais em parceria e vouchers de transporte para idosos, com integração da saúde mental nos serviços sociais.

Habitação e Juventude: simplificação de licenciamento, reabilitação urbana e programas de emprego e empreendedorismo jovem.

Comércio e Turismo: incentivo ao comércio local, redução de taxas e valorização do concelho como destino turístico.

Ambiente e Sustentabilidade: extensão da rede de saneamento, recolha de resíduos mais eficiente e metas ambientais por freguesia.

Cultura e Comunidade: promoção da Rede de Cultura em Movimento, mais espaços de lazer e eventos nas freguesias.

“A nossa visão é clara: Santa Cruz moderno, sustentável e justo. Um concelho que deixa de ser passagem para ser destino de vida, orgulho e oportunidades para todos”, reforça o candidato liberal.

A Iniciativa Liberal acredita que só com uma gestão transparente, eficiente e centrada nas pessoas é possível devolver qualidade de vida aos cidadãos e preparar Santa Cruz para o futuro.