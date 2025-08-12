Nilson Jardim é candidato do PS em Câmara de Lobos

O deputado municipal em Câmara de Lobos Nilson Jardim é o candidato do PS à presidência da Câmara Municipal deste concelho madeirense nas eleições autárquicas em 12 de outubro, anunciou o partido.

Professor do ensino secundário, o cabeça de lista socialista diz que abraça este desafio com o lema "Orgulho na Nossa Gente", assegurando estar "empenhado em dar um novo impulso com vista à efetiva resolução dos problemas dos câmara-lobenses e ao desenvolvimento integral do concelho".

Nilson Jardim, que foi vereador nesta câmara municipal entre 2005 e 2009, defende um "desenvolvimento integrado" do município e pretende "assegurar melhores condições de vida" aos residentes, algo que, afirma, o PSD não conseguiu assegurar em 50 anos de governação.

A resolução dos problemas de constrangimento de circulação rodoviária, a criação de bolsas de estacionamento, o fomento de mais investimento no concelho, a construção de mais habitação pública e o reforço na educação dos jovens são algumas das prioridades elencadas pelo candidato.

À presidência do município de Câmara de Lobos estão também já anunciadas as candidaturas de Celso Bettencourt (PSD), Miguel Ganança (JPP), Lídio Aguiar (CDS-PP), Marco Fernandes (CDU), Humberto Faria (IL) e Hugo Nunes (Chega).

A autarquia de Câmara de Lobos foi sempre governada por uma maioria do PSD, sendo a atual vereação composta por seis eleitos sociais-democratas e um socialista.

No concelho de Câmara de Lobos residem mais de 33.200 pessoas, distribuídas pelas freguesias de Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, Curral das Freiras, Jardim da Serra e Quinta Grande, numa área estimada em cerca de 52 quilómetros quadrados.

Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.

O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.

O PS conquistou a maioria no Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.

Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.