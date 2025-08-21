Funchal reconhece contributo de vários cidadãos para a cidade e a Região

A sessão solene do Dia da Cidade do Funchal terminou com a atribuição das medalha de mérito municipal. Foram reconhecidos vários cidadãos para o seu contributo não só para a cidade, como para a Região.

Os agraciados com a Medalha de Mérito Municipal são a professora Cecília Pereira, cuja vida foi dedicada à Educação Especial, tendo já sido agraciada coma insígnia de Comendador da Ordem de Mérito; José Nelson Coelho, que foi presidente da Casa Portuguesa Do Estado Aragua e da Feceporven, sendo actualmente presidente da Academia do Bacalhau de Maracay; o músico Mário André Rosado, fundador do grupo Banda d’Além, criando vários projectos de dinamização cultural; e Rui Alberto Camacho, co-fundador do projecto ‘Xarabanda’, dedicando-se a trabalhos de divulgação da música tradicional madeirense.

Foi também entregue a Distinção Municipal ‘Munícipe Centenário’ a Maria José Gouveia da Silva, Florinda de Freitas Pinto e Maria Celeste de Nóbrega. São cidadãs que completaram 100 anos.