Mais um imigrante agredido na cidade do Funchal

Um homem nepalês de 26 anos foi, alegadamente, agredido na noite desta quarta-feira, 13 de Agosto, na cidade do Funchal, mais concretamente na Estrada Dr. João Abel de Freitas.

O alerta à protecção civil foi dado pelas 20h15, mobilizando para o local os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que procederam ao socorro da vítima, que apresentava escoriações e hematomas pelo corpo, garantindo o seu transporte para o Hospital Central do Funchal.

Trata-se de mais um caso de violência na capital madeirense.