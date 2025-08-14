 DNOTICIAS.PT
Mais um imigrante agredido na cidade do Funchal

Homem nepalês de 26 anos apresentava hematomas e escoriações

Um homem nepalês de 26 anos foi, alegadamente, agredido na noite desta quarta-feira, 13 de Agosto, na cidade do Funchal, mais concretamente na Estrada Dr. João Abel de Freitas.

O alerta à protecção civil foi dado pelas 20h15, mobilizando para o local os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que procederam ao socorro da vítima, que apresentava escoriações e hematomas pelo corpo, garantindo o seu transporte para o Hospital Central do Funchal. 

Trata-se de mais um caso de violência na capital madeirense. 

