Arruada do Funchal Folk encheu a cidade de cor, cultura e alegria
A manhã, desta quarta-feira, ficou marcada pela arruada do Festival Internacional de Folclore Funchal Folk – Arraial do Mundo, que percorreu as ruas do Funchal, entre a Praça do Município e o Teatro Municipal Baltazar Dias, trazendo cor, música e tradição ao centro da cidade.
Ao longo do percurso, os grupos encantaram com danças e trajes típicos, realizando pequenas actuações em pontos emblemáticos da cidade, como o Largo do Chafariz e a Placa Central, atraindo a curiosidade e o entusiasmo dos turistas, contagiados pelo ambiente festivo.
O momento alto da arruada aconteceu em frente ao Teatro Municipal Baltazar Dias, onde todos os participantes se juntaram para mais uma dança, antes da tradicional foto de família, um gesto que simboliza a união e a diversidade que marcam este festival internacional.
O Funchal Folk prossegue amanhã, às 21h30, no adro da Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria, com actuações dos grupos da Croácia, Áustria e México, culminando com a Gala Final, na sexta-feira, às 21 horas, no Cais 8, com a presença de todas as representações.