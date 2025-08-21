João Paulo Marques critica “arrogância desmedida” que o PS teve quando liderou a autarquia

João Paulo Marques lembrou que “a nossa vocação mais antiga é começar e recomeçar”. O deputado municipal do Funchal quis celebrar a resiliência do povo funchalense. “Durante os últimos quatro anos, julgo que honrámos essa evocação histórica”, disse.

Está a decorrer, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a sessão solene comemorativa do 517.º aniversário da cidade do Funchal.

“Voltámos a por o Funchal no caminho certo”, disse João Paulo Marques, afirmando que o PSD tem a humildade de reconhecer que ainda há muito por fazer. “Sabemos que a história da cidade é maior do que qualquer protagonista. “A cidade que encontrámos em 2021 estava perdida num limbo entre promessas vazias e obras inacabadas”, disse o parlamentar.

João Paulo Marques recordou a obra da ETAR, a maior obra pública de sempre do Funchal, parou ainda antes de começar devido ao PS. Por outro lado evocou a FrenteMar Funchal, que diz ter sofrido pela interferência dos socialistas. “Um dos capítulos mais negros da história desta câmara”, referindo-se ao dia em que não havia dinheiro nessa empresa municipal para pagar salários.

Aliás, apontou que estas duas questões foram resolvidas, com a empresa municipal a dar lucro e a ETAR a ser concluída. João Paulo Marques diz que os apoios municipais foram aumentados em 7 milhões, só em 2024. "Os funchalenses receberam mais de 23 milhões de euros em devolução do IRS", apontou ainda.

"As escolhas que o Funchal fará em breve será entre continuar a construir a cidade ou voltar a destruir", disse na sua intervenção.

O deputado do PSD agradeceu ainda a todos os funcionários da autarquia.