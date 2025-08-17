Marques Mendes demarca-se de Gouveia e Melo e diz que o tempo é de união

O candidato presidencial Luís Marques Mendes demarcou-se hoje do seu adversário Gouveia e Melo na questão dos incêndios, advertindo que perante a tragédia "a missão de um líder é unir e não dividir".

"Este é um tempo de união, de apoio, é um tempo de solidariedade", sustentou o ex-líder do PSD e candidato a Belém, apesar de admitir que as pessoas possam ter "dúvidas, perplexidades e até muitas indignações" perante aquilo que classificou de "verdadeiro inferno".

Para Marques Mendes, este é um tempo de "união, porque a missão de um líder é unir e não dividir", mas também de "apoio aos bombeiros, à proteção civil, aos autarcas, às populações flageladas pelos incêndios e de solidariedade com as vítimas enlutadas".

"Mas atenção: Tudo na vida e tudo em democracia tem um tempo. E este não é ainda o tempo de fazer um balanço, uma avaliação, ou fazer críticas, por mais legítimas e pertinentes que elas sejam", considerou, em plena discordância com Gouveia e Melo, que também numa publicação nas redes sociais rejeitou o argumento de que falar de incêndios "é aproveitamento político" ou que "só depois do combate é que se pode discutir" o problema, chegando mesmo a acusar os responsáveis políticos de estarem num bolha de cinismo perante o "terror".

Marques Mendes vai também ao encontro das declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, na Festa do Pontal, no Algarve, de que este é o "momento de vencer a guerra" aos incêndios e só depois fazer uma reflexão e um balanço.

No texto que acompanha a publicação, Marques Mendes manifesta a sua solidariedade às populações afetadas.

"O meu reconhecimento aos inexcedíveis bombeiros portugueses. O País tem de estar unido neste combate", conclui o ex-líder social-democrata, que foi o primeiro a anunciar a candidatura a Presidente da República.