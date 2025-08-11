Rui Marques candidata-se “para ganhar” Câmara da Ponta do Sol
Reiterando ter aceite o desafio de candidatar-se à presidência da Câmara Municipal da Ponta do Sol "para corresponder aos vários apelos ouvidos, por parte da população e no terreno, ao longo das últimas campanhas eleitorais", Rui Marques, que lidera a candidatura PSD/CDS a este concelho, assumiu hoje que se se apresenta às Eleições Autárquicas do próximo dia 12 de Outubro “para ganhar”.
Esta convicção foi, hoje, manifestada aquando da entrega da sua lista, precisamente no Tribunal da Ponta do Sol.
Sobre a equipa que o acompanha neste projecto político Rui Marques destacou a sua "experiência política" e, sobretudo, "a sua ligação e proximidade a este concelho", reforçando que a mesma é "bem conhecedora da sua realidade económica, social e cultural [da Ponta do Sol]".
O candidato sublinhou também o facto de apresentar, num concelho onde o PSD é oposição há oito anos, uma lista com "90 nomes que não se repetem em nenhum órgão", o que a seu ver “é um sinal de que as pessoas confiam no projecto político da coligação PSD/CDS para a Ponta do Sol e confiam nos líderes que estão em cada lista”.
Aliás, vincou, “não posso deixar de enaltecer as pessoas que deram a cara e que tiveram a coragem de aceitar este desafio”, acrescentando não ter dúvidas de que "o caminho será longo e nem sempre fácil mas que será, acima de tudo, compensador" caso consiga concretizar a almejada vitória, "com o apoio da população".
A finalizar, o cabeça-de-lista do PSD/CDS fez questão de reforçar que, "apesar da Câmara Municipal ser de outra cor política, socialista, as Juntas de Freguesia dos Canhas e da Madalena do Mar mantiveram-se social-democratas e foram responsáveis por desenvolver um trabalho meritório que tem todas as condições, agora, para ganhar âmbito municipal".
“Estamos aqui hoje convictos de que vamos ganhar porque o trabalho que eles fizeram ao longo destes oito anos de mandato socialista na Câmara é um trabalho que merece ser expandido e é um trabalho em que a população confia”, disse Rui Marques, citado em nota de imprensa.
“Temos as nossas ideias muito claras, mas queremos, acima de tudo, apresentar um manifesto que vá ao encontro dos anseios e das necessidades da nossa população”, acrescentou.