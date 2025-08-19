CR7, João Félix e Jorge Jesus na final da Supertaça saudita

O técnico Jorge Jesus estreou-se hoje no comando do Al Nassr com um triunfo sobre o Al Ittihad (2-1), que valeu o acesso à final da Supertaça saudita de futebol, com um golo de João Félix.

Em Hong Kong, tal como Jesus, Félix fez igualmente a estreia pela formação saudita em jogos oficiais e decidiu o primeiro duelo das meias-finais com um golo aos 61 minutos, após assistência do madeirense Cristiano Ronaldo. Os dois avançados internacionais portugueses foram titulares na equipa de Riade.

O Al Nassr atuou mais de uma hora em inferioridade numérica, por expulsão de Mane, aos 25 minutos, mas mesmo assim garantiu a passagem à final de sábado, em que vai defrontar o vencedor do duelo entre o Al Quadisiya e o Al Ahli Jeddah.

Antes de ver o vermelho direto, o avançado senegalês tinha dado vantagem à equipa de Jesus, logo aos 10 minutos, mas pouco depois, aos 16, o holandês Bergwijn, numa equipa do Al Ittihad em que Danilo foi titular no centro da defesa.

Já depois de ter feito o 2-1, João Félix voltou a festejar, mas viu o seu 'bis' anulado pelo VAR, e teve ainda tempo de acertar no poste.