PS apresenta programa com duas facetas

O Partido Socialista entregou, esta tarde, no Tribunal do Funchal, as listas de candidatos aos órgãos autárquicos no concelho do Funchal, um projecto que tem Rui Caetano como candidato à presidência da autarquia. "Uma candidatura para vencer, com gente preparada e prioridades bem definidas para resolver os problemas dos funchalenses e planear o futuro da cidade", refere nota enviada.

Rui Caetano afiançou, na ocasião, que a lista é constituída por pessoas "muito bem preparadas do ponto de vista técnico e científico".

"Temos ideias, propostas e um programa com prioridades muito bem definidas", disse o candidato socialista, elegendo como áreas fundamentais a habitação, a transparência, a mobilidade e a segurança da cidade.

Como explicou, estas não são prioridades apresentadas de forma isolada, mas que estão integradas num pensamento e num planeamento estratégico que o PS tem para a cidade. Deu como exemplo a articulação entre a mobilidade, o urbanismo, o ordenamento do território, os transportes, os espaços verdes, os serviços e a sustentabilidade ambiental, áreas que apontou como importantes para estruturar a cidade.

“Nós apresentamos um programa que tem duas facetas: resolver os problemas imediatos dos funchalenses e planear a cidade a médio e a longo prazo”, afirmou Rui Caetano.

Reafirmando que a candidatura do PS se apresenta para ganhar, o candidato à presidência da autarquia assegurou que a sua equipa está bem preparada para governar os destinos da cidade do Funchal, até porque, ao longo destes quatro anos, “parou completamente e praticamente nada foi feito”. Aproveitou, aliás, para criticar as declarações da actual presidente da Câmara, que adia a resolução de problemas como a habitação, o trânsito e os estacionamentos para o próximo mandato, quando nem é candidata nem estará na edilidade.

Rui Caetano vincou o objectivo de defender os funchalenses, alertando que "não podemos permitir que os mesmos continuem a ser “expulsos” da sua cidade, obrigados a ir para outros concelhos ou a emigrar por não terem condições para adquirir ou arrendar uma casa."

Adiantou ainda que a campanha eleitoral será pautada pela proximidade, no contacto directo com a população, apresentando as suas ideias e mostrando que a equipa do PS tem “credibilidade e capacidade para governar os destinos da Câmara Municipal do Funchal”.