PS confirma que João Carlos Gouveia é o candidato à Câmara de São Vicente

O PS confirmou hoje que João Carlos Gouveia será o seu candidato à presidência da Câmara Municipal de São Vicente nas próximas eleições autárquicas, marcadas para 12 de outubro. Uma notícia que o DIÁRIO já tinha avançado a 30 de Julho, quando avançámos com a disponibilidade do candidato avançar caso deixasse de existir movimento independente no concelho, o que viria a acontecer.

Docente de profissão e antigo presidente do PS-Madeira, Gouveia justifica a sua entrada na corrida eleitoral como uma resposta aos desenvolvimentos políticos recentes no concelho. O candidato socialista considera que, face aos acontecimentos das últimas semanas, apresentar uma alternativa à população não era apenas uma necessidade, mas um verdadeiro dever.

"Queremos devolver esperança às pessoas e iniciar um novo ciclo de mudança no nosso concelho", declarou João Carlos Gouveia, sublinhando que a sua candidatura transcende as fronteiras partidárias. O projeto apresenta-se como uma proposta aberta à sociedade civil, fundamentada na defesa da liberdade de expressão, da diferença, da inclusão, da pluralidade e no combate a todas as formas de discriminação.

A candidatura socialista estrutura-se em torno de quatro pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável do concelho de São Vicente. O primeiro pilar centra-se na preservação da identidade, cultura e património local, reconhecendo a importância da herança histórica do território.

O segundo eixo prioritário foca-se na protecção e valorização da natureza, com particular destaque para a Laurissilva, património natural da Região. A modernização do concelho em todas as freguesias constitui o terceiro pilar da proposta, enquanto o quarto se dedica à preparação do município para os desafios futuros.

"Chegou o momento de planear com visão de futuro, decidir como queremos que seja o nosso concelho daqui a 20 anos e qual o legado que deixaremos às próximas gerações", afirmou o candidato socialista, evidenciando a importância do planeamento estratégico a longo prazo.

João Carlos Gouveia propõe-se apresentar e debater ideias e projectos que permitam à população participar activamente na construção de um plano estratégico de longo prazo para o concelho. O objectivo passa por levar para a esfera pública temas essenciais que envolvam os cidadãos no processo de tomada de decisão.

Face aos desafios de um mundo cada vez mais global, tecnológico e digital, com a ascensão da era da inteligência artificial, a candidatura socialista considera prioritário tornar São Vicente autossustentável. Esta visão baseia-se numa economia circular, ecológica e sustentável, com o objectivo de criar melhores condições de vida para todos os munícipes.