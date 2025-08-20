PSD contra a CDU no Paul do Mar

Na edição impressa desta quarta-feira, na infografia que mostra as candidaturas nos vários concelhos e freguesias, surgem dois erros.

No concelho da Calheta, na freguesia do Paul do Mar, as duas listas apresentadas são do PSD e da CDU e não do CDS.

No concelho de Câmara de Lobos, aparece PSD/CDS como candidatura à câmara e assembleia municipal, quando os dois partidos concorrem separados. Um erro que facilmente se detecta porque também é referida a candidatura do CDS aos dois órgãos autárquicos e, nas freguesias, os dois partidos surgem separados.

Pelos lapsos pedimos desculpas.