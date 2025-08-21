Sobe para 7 o número de mortes provocadas pelo incêndio no lar de Mirandela
Uma utente do lar da Misericórdia de Mirandela que estava internada, devido ao incêndio, no sábado, acabou por morrer, hoje, no hospital, aumentando para sete o número de vítimas.
A informação foi avançada pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, Adérito Gomes, à agência Lusa.
A idosa foi internada nos cuidados intensivos do hospital de Bragança, no sábado, em estado grave, devido à inalação de fumo.
Dias depois saiu dos cuidados intensivos, mas continuava internada na unidade hospitalar. Acabou por morrer esta noite.
Esta é assim a sétima morte que resultou do incêndio, no sábado, no lar Bom Samaritano, da Misericórdia de Mirandela. Seis morreram nesse dia, três carbonizados e outros três por inalação de fumo.
Há ainda dois utentes internados, no hospital de Mirandela, por inalação de fumo. No total ficaram feridas 25 pessoas.
Contactada hoje pela Lusa, a Procuradoria-Geral da República confirmou a abertura de um inquérito ao caso.
Um curto-circuito num colchão anti-escaras, elétrico, terá sido o causador do incêndio.
O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária e o Instituto da Segurança Social (ISS) confirmou ter aberto um processo de averiguação.