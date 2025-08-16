Marcelo manifesta solidariedade aos familiares das vítimas de incêndio em lar de Mirandela

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou hoje a sua solidariedade aos familiares das vítimas do incêndio num lar da Misericórdia de Mirandela e afirmou estar a acompanhar a situação.

"O Presidente falou esta manhã com o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, apresentando as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas do trágico incêndio no lar daquela instituição, estando a acompanhar a situação relativa aos idosos que ficaram feridos, esperando a sua rápida recuperação, e transmitindo a sua solidariedade e apoio neste momento de luto", lê-se numa nota oficial do Palácio de Belém.

O incêndio que deflagrou na madrugada de hoje no lar Bom Samaritano, em Mirandela, fez seis mortos e 25 feridos, dos quais cinco em estado grave, segundo o presidente da Câmara Municipal de Mirandela.

Seis idosos morrem em incêndio no lar da Misericórdia de Mirandela Seis idosos morreram esta noite, num lar da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, na sequência de um incêndio, adiantou à agência Lusa o provedor da instituição.

O fogo terá tido origem cerca das 05:00 de hoje num "colchão anti-escaras" , num quarto com três utentes, que acabaram por morrer. Outros três, devido à inalação de fumo e a problemas respiratórios, também não conseguiram resistir.

No lar residiam 89 idosos. O fogo esteve confinado apenas ao quarto onde deflagrou, mas todo o edifício ficou cheio de fumo.

Alguns utentes foram transportados para os hospitais de Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança. Os restantes estão a ser encaminhados para outros lares da instituição.