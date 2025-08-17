Segurança Social abre processo de averiguação após incêndio em lar de Mirandela

O Instituto da Segurança Social (ISS) abriu um processo de averiguação após o incêndio que deflagrou na madrugada de sábado no lar Bom Samaritano, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, que matou seis idosos e deixou 25 feridos.

Em resposta enviada à Lusa, fonte oficial do ISS confirmou a notícia avançada pela RTP no sábado, afirmando que "o Centro Distrital de Bragança da Segurança Social está, em articulação com a autarquia, a autoridade de saúde e as entidades policiais, a prestar todo o apoio necessário aos idosos e famílias e acompanhou a sua transferência".

O instituto destacou ainda que "pelo que foi possível apurar pelos serviços, até ao momento, o estabelecimento cumpria o plano de segurança de acordo com as disposições legais e 10 minutos antes tinha sido efetuada uma visita aos quartos".

No entanto, reforçou que "está a decorrer [um] processo de averiguação", como a RTP tinha avançado, "pelo que oportunamente será prestada informação mais detalhada", acrescentou.

Do total de 25 feridos, 20 já tiveram alta hospitalar, como adiantou hoje à Lusa o provedor da instituição, Adérito Gomes. Dos cinco utentes ainda internados, um permanece nos cuidados intensivos do hospital de Bragança e quatro no hospital de Mirandela, todos vítimas da inalação de fumo, sem queimaduras.

O responsável estima que os quatro utentes internados em Mirandela terão alta em "um ou dois dias".

Um curto-circuito num colchão anti-escaras, elétrico, terá sido o causador de um incêndio que no sábado matou seis idosos, três carbonizados e outros três por inalação de fumo, no lar Bom Samaritano, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. O fogo fez 25 feridos, dos quais cinco em estado grave.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.