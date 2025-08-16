Idosos levados para outro lar da Misericórdia de Mirandela depois de incêndios

Os idosos do lar da Misericórdia de Mirandela, onde durante a madrugada morreram seis utentes num incêndio, já estão a ser instaladores noutros lares da instituição, adisse à agência Lusa o município.

Seis idosos morrem em incêndio no lar da Misericórdia de Mirandela Seis idosos morreram esta noite, num lar da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, na sequência de um incêndio, adiantou à agência Lusa o provedor da instituição.

Do incêndio, além dos seis mortos confirmados, resultaram ainda 25 feridos, dos quais cinco em estado grave, segundo confirmou o presidente da Câmara Municipal de Mirandela.

Os utentes feridos foram levados para os hospitais de Mirandela, Bragança e Macedo de Cavaleiros, disse.

O autarca Vítor Correia afirmou ainda que, às 09h30, os utentes do lar que não tiveram qualquer ferimento começaram a ser encaminhados para outros lares da Misericórdia e foi pedida ajuda às corporações de bombeiros dos concelhos vizinhos para o transporte dos idosos acamados.

O município está ainda a prestar apoio psicológico, logístico e a alimentar os familiares dos utentes, encaminhando-os para o Centro de Apoio à Vítima, instalado no pavilhão do INATEL.

As operações de transferência dos idosos ocorrem nas imediações do lar, onde estão alinhadas várias camas articuladas. Por perto, estão vários carros de bombeiros e algumas ambulâncias

O incêndio aconteceu por volta das cinco da manhã com origem no colchão anti-escaras, disse o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, Adérito Gomes.

O alerta foi dado pelas três funcionárias que estavam de serviço.