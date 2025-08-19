Funchal apoia inclusão de pessoas com deficiência visual

Esta terça-feira, 19 de Agosto, o Município do Funchal irá celebrar um protocolo com o Núcleo da Madeira da ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal.

Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal Trabalhamos há mais de 25 anos rumo a um objetivo: promover a inclusão social das pessoas com deficiência visual.

A ACAPO é uma instituição particular de solidariedade social, fundada em 1989, que representa e defende os direitos e interesses das pessoas com deficiência visual em Portugal.

Herdeira de quase 100 anos de associativismo, tem uma abrangência nacional, contando com 14 estruturas locais, espalhadas pelas principais capitais de distrito, incluindo Açores e Madeira.

A ACAPO dispõe de: centros de acompanhamento, atendimento e reabilitação para pessoas com deficiência visual, Centros de Apoio à Vida Independente, valências de apoio ao emprego e formação profissional e ainda um Centro de Produção Documental.

O Núcleo da Madeira da ACAPO inaugurou, a 26 de Novembro último, as novas instalações, sitas na Rua do Bom Jesus, para potenciar a oferta de serviços, possibilitando uma melhor resposta às solicitações que diariamente chegam por parte das pessoas com deficiência visual da Região.

Trabalhamos em prol da inclusão social das pessoas com deficiência visual e promoção da sua qualidade de vida. Para tal, desenvolvemos um trabalho impar na habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência visual, defendemos continuamente os seus direitos e cooperamos com todas as entidades e particulares que queiram participar na construção de uma sociedade mais inclusiva e acessível a todos ACAPO

A assinatura do protocolo com a Câmara Municipal do Funchal está marcada para as 15 horas, no salão nobre da autarquia.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

11h30 A CDU realiza, esta terça-feira, uma iniciativa política, junto ao Cemitério do Porto da Cruz, no concelho de Machico.

14h30 O Parlamento madeirense abre as suas portas para uma visita orientada à Assembleia Legislativa da Região.

19h00 A Casa do Povo de São Roque do Faial organiza o XVIII Encontro de Estudantes Universitários. A concentração dos estudantes será na Casa do Povo, seguindo-se um jantar - convívio num restaurante da freguesia. O evento é aberto a todos os estudantes residentes em São Roque do Faial que tiveram matriculados em universidades ou politécnicos em 2024/2025, mesmo que já tenham entretanto terminado a licenciatura, o mestrado ou o doutoramento.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 19 de Agosto, Dia Mundial da Fotografia, Dia Mundial da Ajuda Humanitária e Dia do Orangotango:

1548 - Data provável da morte do escritor português Frei Heitor Pinto.

1631 - Nasce o poeta e dramaturgo inglês John Dryden. Autor de Annus Mirabilis (1667).

1859 - Reforma que reorganiza o Tribunal de Contas.

1881 - Nasce o violinista e compositor romeno George Enescu.

1910 - Crepúsculo da Monarquia. O Governo português coloca em prevenção as forças armadas, dizendo temer um movimento revolucionário da oposição.

1917 - Quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima, nos Valinhos, local próximo de Aljustrel, a aldeia dos três Pastorinhos, Lúcia, Francisco Marto e Jacinta. A 13 de agosto, os três Pastorinhos encontravam-se detidos pelo administrador de Ourém.

1934 - Após a morte do Presidente alemão, Paul von Hindenburg, Adolf Hitler atribui a si mesmo os poderes adicionais da Chefia do Estado e autodesigna-se Fuhrer.

1936 - Morre, aos 38 anos, o poeta e dramaturgo andaluz Frederico García Lorca, fuzilado pelas forças nacionalistas do ditador Francisco Franco, junto à fonte das Lágrimas, nos arredores de Granada.

1942 - II Guerra Mundial. Tropas canadianas, apoiadas por forças francesas, norte-americanas e inglesas, atacam Dieppe. A experiência será vital para o Desembarque na Normandia, dois anos depois.

1946 - Nasce o norte-americano William Jefferson Clinton, Bill Clinton, Presidente dos Estados Unidos entre 1993 a 2001.

1948 - Campanha do general Norton de Matos à Presidência da República Portuguesa, como candidato da Oposição Democrática. A polícia cerca a sua casa e prende os participantes numa reunião.

1954 - Os dirigentes do Movimento Nacional Democrático Ruy Luís Gomes, Virgínia de Moura, José Morgado, Albertino Macedo e Lobão Vital são presos pela PIDE.

1960 - Guerra-fria. Um tribunal de Moscovo, Rússia, condena o piloto norte-americano Francis Gary Powers a 10 anos de prisão por espionagem.

1965 - O tribunal de Frankfurt, Alemanha, condena a prisão perpétua seis antigos oficiais nazis do campo de concentração de Auschwitz.

1977 - Morre, com 86 anos, o ator de comédia norte-americano Groucho Marx. Participou nas cmédias Monkey Business (1931), Penas de Cavalo (1932), e Duck Soup (1933).

1981 - Dois aviões de combate norte-americanos derrubam aviões líbios no Golfo de Sidra. O ataque é resposta ao atentado à bomba a uma discoteca de Berlim Ocidental, no mês de abril anterior.

1991 - Tentativa de golpe de Estado na URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) contra Mikhail Gorbachov, pelos comunistas da "linha dura". Gorbachov é detido na casa de férias na Crimeia, na véspera da assinatura do Tratado da União. Boris Ieltsine lidera a resistência.

1994 - Morre, aos 93 anos, o cientista norte-americano Linus Pauling, Prémio Nobel da Química em 1954, e Prémio Nobel da Paz em 1962.

1995 - Morre, aos 85 anos, o compositor francês Pierre Schaeffer, pioneiro da chamada "música concreta".

1996 - Morre, com 86 anos, Vera Lagoa, Maria Armanda Falcão, jornalista, primeira locutora de continuidade da RTP em 1956, ex-diretora do semanário O Diabo.

1999 - Morre, aos 59 anos, o guitarrista britânico Johnny Guitarr.

2002 - Morre, com 78 anos, o escultor espanhol Eduardo Chillida.

2003 - Ataque contra o quartel-general das Nações Unidas (ONU) em Bagdad. Um atentado suicida com um camião armadilhado contra a sede da ONU no Iraque faz 23 mortos, entre os quais o representante do secretário-geral da organização no país, o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, e cerca de uma centena de feridas.

2004 - Melo Antunes, nome chave da revolução de Abril de 1974, é promovido a coronel, a título póstumo.

- O primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, anuncia que recebeu a primeira parcela da dívida de Angola 258.112.875,84 dólares (208.660.721,82 euros). O total da divida ascende a 697.860.738,37 dólares (564.301.832,33 euros).

2005 - Morre, com 55 anos, Marjorie 'Mo' Mowlam, dirigente Trabalhista britânica, antiga ministra para a Irlanda do Norte, impulsionadora do acordo de paz de Sexta-feira Santa em 1998.

- Morre, aos 81 anos, o escritor norte-americano Dennys Lynds, autor de "Uptown, Downtown".

2006 - O exército libanês toma posições na fronteira com Israel, pela primeira vez desde 1975. Israel viola o cessar-fogo e ataca posições do Hezbollah no Vale de Bekaa.

- O Washington Post noticia a análise positiva de doping da atleta norte-americana Marion Jones, vencedora de cinco medalhas olímpicas em Sidney2000, Austrália, num controlo antidoping realizado durante os campeonatos dos Estados Unidos.

2007 - A primeira estação europeia de alerta precoce de tsunamis (onda gigante), o Geostar, é instalado no fundo do mar, a 150 quilómetros da ponta de Sagres, Algarve, e perto do Golfo de Cadiz do Algarve.

- Morre, aos 87 anos, Francis Ryck, pseudónimo de Yves Delville, escritor francês, autor de romances policiais. O realizador Costa-Gravas adaptou ao cinema o livro "Conseil de famille" (1986), o mesmo aconteceu com Claude Pinoteau, com "Les Silencieux" (1973).

2008 - Morre, com 46 anos, LeRoi Moore, músico norte-americano, saxofonista e fundador da Dave Matthews Band.

2009 - A atleta sul-africana Caster Semenya, de 18 anos, vence a final dos Mundiais de Atletismo de Berlim, Alemanha, nos 800 metros, rodeada de polémica sobre a sua feminilidade.

2010 - A França inicia uma operação de repatriação de pessoas de etnia cigana em situação irregular para os seus países de origem -- na maioria dos casos Roménia e Bulgária.

2011 - Morre, com 70 anos, o realizador de cinema chileno Raúl Ruiz, o seu último filme "Mistérios de Lisboa" foi rodado totalmente em Portugal.

2012 - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, pede ao Presidente norte-americano, Barack Obama, para terminar a "caça às bruxas" contra o seu "site" na Internet, numa declaração que faz da varanda da embaixada do Equador em Londres, Inglaterra, onde se encontra refugiado.

- Morre, com 84 anos, César Nascimento, antigo jogador do Sporting. Esteve ligado à formação do clube de Alvalade durante mais de 40 anos.

2015 - Os ministros das Finanças da zona euro dão luz verde ao empréstimo do terceiro resgate à Grécia, de até 86 mil milhões de euros a três anos, divulga o Mecanismo Europeu de Estabilidade.

- Morre, aos 85 anos, Doudou N'diaye Coumba Rose, músico senegalês, cantor e compositor da tradição da etnia senegalesa 'wolof', um 'griô' - género de músicos que têm a responsabilidade de preservar e transmitir histórias, fatos históricos, conhecimentos e as canções do seu povo -, classificado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como "tesouro humano vivo".

2016 - O líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), José Eduardo dos Santos, é reconduzido no cargo com 99,6% dos votos, no VII congresso ordinário do partido, em Luanda. Angola.

- Morre, com 87 anos, Nina Ponomareva, primeira campeã olímpica da antiga União Soviética (URSS), a lançadora do disco que conquistou o ouro em Helsínquia1952, Finlândia, e em Roma1960, Itália.

2017 - Um jovem de 19 anos da cidade siberiana de Surgut caminha pelas ruas com uma faca e fere sete pessoas, antes de ser abatido pela polícia. O ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico, ocorre no dia seguinte a outros similares na Finlândia e na Alemanha, onde várias pessoas foram esfaqueadas.

- Morre, aos 84 anos, Dick Gregory, comediante norte-americano e ativista dos Direitos Humanos.

2018 - O sérvio Novak Djokovic torna-se no primeiro tenista a conquistar os nove torneios da categoria Masters 1000, ao vencer o suíço Roger Federer na final de Cincinnati, Estados Unidos.

- Morre, aos 88 anos, Rui Alarcão, reitor da Universidade de Coimbra entre 1982 e 1998, membro da Comissão Constitucional e Membro do Conselho de Estado.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga as alterações ao Código do Trabalho, "tendo em consideração a amplitude do acordo tripartido de Concertação Social" assinado em maio do ano passado por seis dos sete parceiros sociais, uma vez que a CGTP rejeitou o acordo.

- Morre, aos 75 anos, Emanuel Rodrigues, advogado, militante do PSD, primeiro presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

2021 - Morre, aos 90 anos, o general Carlos de Azeredo, último governador civil do Distrito Autónomo do Funchal, presidente da Junta Governativa da Madeira e governador militar da Madeira. Foi Chefe da Casa Militar do Presidente Mário Soares.

2022 - Em visita a Odessa, no sul da Ucrânia, o secretário-geral das Nações Unidas (ONU) António Guterres, apela para a abertura dos mercados a alimentos russos fora das sanções. Avisa também que eletricidade produzida na central de Zaporijia pertence à Ucrânia, face a denúncias de que a Rússia a pretende desligar da rede ucraniana.

- O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de bronze na prova de K1 500 metros dos Europeus, na primeira das quatro finais que vai disputar em Munique, na Alemanha.

- Morre, aos 73 anos, o ator Orlando Costa, que ficou conhecido por "Zé Gato" pela participação na série "Zé Gato", em 1979. Fez parte do núcleo fundador do Teatro da Cornucópia, com Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo, em 1973.

- Morre, com 63 anos, Gustavo Costa, jornalista angolano, foi distinguido com um Prémio Nacional de Jornalismo e o Prémio Maboque de Jornalismo.

2024 - Morre, aos 75 anos, José Miguel Trigoso, engenheiro, presidente do Conselho de Direção da Associação de Prevenção Rodoviária Portuguesa, coordenador técnico e porta-voz da Comissão Técnica que elaborou o "Plano Nacional de Prevenção Rodoviária" em Portugal.

PENSAMENTO DO DIA

Todas as coisas têm o seu mistério e a poesia é o mistério de todas as coisas Federico García Lorca (1898-36), poeta e dramaturgo espanhol

Este é o ducentésimo trigésimo segundo dia do ano. Faltam 134 dias para o termo de 2025.