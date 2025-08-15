Mais mil cirurgias do que em 2024

A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta sexta-feira revela que foram realizadas mais mil cirurgias no SESARAM do que em 2024. No Serviço de Saúde da Região houve uma média de 54 procedimentos cirúrgicos por dia, no primeiro semestre de 2025. O maior crescimento verifica-se nas operações realizadas em ambulatório e que não obrigam a internamento.

Nestas páginas leia, também, que uma multidão reacende a essência do Monte. Ontem, o Arraial de Nossa Senhora do Monte juntou milhares. Comerciantes têm boas expectativas e a programação preserva a autenticidade.

Nas breves chamadas à capa do seu DIÁRIO há críticas à falta de segurança, de limpeza e de acessibilidades em São Gonçalo. Enquanto freguesia mais periférica, esta localidade assume-se como zona habitacional, mas com serviços.

Destacamos, igualmente, o Turismo lança concurso do ‘fogo’ para dois ‘réveillons’ consecutivos e que André Santos convida Guilherme dos NAPA para os ‘Concertos L’, na Ponta do Sol.

