Chega denuncia atraso na atribuição do apoio para os manuais e materiais escolares no Funchal

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal, nas Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, denunciou esta quarta-feira, 20 de Agosto, o atraso na atribuição do subsídio para os manuais e materiais escolares, classificando a situação como "inaceitável" por "afectar centenas de famílias funchalenses".

Em nota emitida, o partido explica que "três semanas do início do ano lectivo, o dinheiro ainda não foi" atribuído.

"As famílias, especialmente as carenciadas, estão desesperadas para comprar o material escolar dos seus filhos", refere a candidatura do Chega, acrescentando que os visados têm recorrido à Câmara Municipal à procura de respostas, "mas a autarquia não consegue explicar quando será feito o carregamento do apoio prometido".

Luís Filipe Santos, candidato do Chega à presidência Câmara Municipal do Funchal, classifica a situação como "uma vergonha", tendo em conta a quantidade de meios humanos e o orçamento "tão elevado" que a autarquia dispõe.

O candidato acusa o Município de "não conseguir cumprir uma obrigação básica: garantir que os apoios chegam às famílias em tempo útil".

"Estamos a falar de crianças que podem começar o ano letivo sem material, importante para o bom desempenho escolar, por pura incompetência da autarquia”, denunciou

A situação demonstra, segundo o Chega, "a total incapacidade da Câmara Municipal do Funchal em cumprir com as suas responsabilidades básicas e em apoiar quem mais precisa".