Mortes em Gaza ultrapassam as 62 mil

Mais de 62 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza desde o início da ofensiva israelita, em outubro de 2023, anunciou hoje o Ministério da Saúde do enclave.

Nas últimas 24 horas, as autoridades palestinianas registaram mais 60 mortos.

No total, pelo menos 62.004 pessoas morreram no enclave palestiniano desde o início da guerra, desencadeada pelos ataques liderados pelo grupo extremista palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, de acordo com a contagem dos hospitais que o ministério recolhe diariamente.

O Ministério da Saúde, tutelado pelo Hamas, especificou que entre as 60 vítimas mortais registadas no domingo, 27 foram abatidas quando tentavam receber alimentos nos pontos de distribuição da Fundação Humanitária para Gaza (organização apoiada pelos Estados Unidos e por Israel) ou quando estavam nos cruzamentos por onde passam os poucos camiões da ONU e de outras organizações que chegam ao enclave.

O balanço atualizado do ministério dá conta também de mais de 156 mil feridos.

As autoridades sanitárias do enclave acrescentaram que pelo menos cinco pessoas, incluindo dois bebés de 3 e 5 meses, morreram nas últimas 24 horas por causas relacionadas com a fome e a desnutrição.

As autoridades locais estimaram que mais de 260 pessoas morreram de fome e de desnutrição na Faixa de Gaza desde o início da ofensiva militar israelita.

A retaliação de Israel, que também impôs um bloqueio à entrega de ajuda humanitária, provocou igualmente a destruição de quase todas as infraestruturas de Gaza e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.