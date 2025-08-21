Rússia lançou 574 'drones' e 40 mísseis no maior ataque desde Julho

A Força Aérea Ucraniana disse hoje que a Rússia lançou 574 'drones' e disparou 40 mísseis contra a Ucrânia durante a noite de quarta-feira, tendo provocado a morte de uma pessoa na zona ocidental do país.

De acordo com um comunicado da Força Aérea de Kiev, este foi o maior ataque aéreo da Rússia desde julho.

No mesmo texto é indicado que a Rússia usou um total de "614 armas de ataque aéreo": 574 aparelhos aéreos não tripulados ('drones') e 40 mísseis.

As forças de Kiev reclamaram que foram abatidos 546 'drones' e 31 mísseis sobre a Ucrânia.

De acordo com o balanço provisório, pelo menos uma pessoa morreu na região ocidental ucraniana, na sequência dos ataques russos, mas o local exato ainda não foi comunicado.

O ataque de quarta-feira à noite ocorreu numa altura em que se intensificam os contactos políticos e diplomáticos no sentido de um eventual cessar-fogo.