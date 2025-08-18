Cinco mortos em ataque de 'drone' russo em Kharkiv

Pelo menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram hoje feridas na sequência de um ataque com um 'drone' russo em Kharkiv, no leste da Ucrânia, informaram as autoridades locais.

"Cinco pessoas morreram, incluindo uma menina com cerca de um ano e meio", informou a procuradoria ucraniana, acrescentando que "pelo menos 18 pessoas ficaram feridas".

As autoridades ucranianas reportaram bombardeamentos russos durante a noite nas regiões de Sumi (nordeste), Odessa (sul) e Kharkiv.

"A Rússia continua a matar civis deliberadamente", denunciou o chefe da administração presidencial, Andrii Yermak, no Telegram, publicando imagens de um edifício em chamas em Kharkiv.

Nesta cidade, os serviços de emergência alegaram que a Rússia lançou "um ataque maciço a uma área residencial", atingindo um edifício de cinco andares que se incendiou em vários pontos e sofreu uma destruição significativa.

Ao início da noite, esta cidade junto à fronteira com a Rússia, a segunda maior do país antes da invasão russa lançada em fevereiro de 2022, foi bombardeada por um míssil balístico russo, ferindo pelo menos 11 pessoas, segundo o presidente da câmara, Igor Terekhov.

Em Sumi, o chefe da administração militar regional, Oleg Grygorov, disse que os ataques russos, com recurso a uma bomba e, depois, a um 'drone', feriram duas pessoas.

Na região de Odessa, os ataques com 'drones' provocaram incêndios na "infraestrutura energética", que foram rapidamente extintos, segundo o chefe da administração militar regional, Oleg Kiper.

A cimeira de sexta-feira no Alasca entre presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, não alcançou um cessar-fogo.

O presidente dos EUA recebe hoje Zelensky na Casa Branca, juntamente com vários líderes europeus, para discutir uma possível solução para o conflito.