Rússia ataca com 85 drones enquanto decorria encontro Trump-Putin no Alasca

O exército russo lançou 85 drones e um míssil contra a Ucrânia durante a noite de sexta para hoje, indicaram as autoridades de Kiev, numa altura em que o encontro entre os Presidentes Putin e Trump acontecia no Alasca.

Num comunicado no Telegram, a força aérea ucraniana afirmou ter abatido 61 destes drones, especificando que as regiões de Sumy (nordeste), Donetsk (leste), Cherniguiv (norte) e Dnipropetrovsk (centro-leste) foram atacadas pelos russos.

O ataque ocorreu enquanto os líderes dos Estados Unidos e da Rússia estavam reunidos na Base Aérea de Elmendorf-Richardson, nos arredores de Anchorage.

O encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin deveria produzir uma solução para acabar com a guerra na Ucrânia, mas apesar dos elogios aos progressos por ambas as partes, não houve qualquer anúncio em relação a uma solução para o conflito.

No final de uma cimeira de quase três horas, Putin e Trump realizaram uma conferência de imprensa conjunta, mas não aceitaram perguntas sobre as discussões, para as quais Zelensky não foi convidado.

Apesar de não o ter mencionado nas declarações aos jornalistas junto de Putin, o Presidente norte-americano disse na entrevista à Fox News que espera que um encontro dos líderes ucraniano e russo possa acontecer e que talvez se junte a eles.

No final da curta conferência de imprensa, Trump sugeriu que esperava rever o Presidente russo "muito em breve", ao que Putin respondeu, em inglês, "da próxima vez em Moscovo", num tom descontraído.