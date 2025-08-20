Centenas de escolas na Rússia ensinam a manusear 'drones'

O Governo russo começou a dar aulas sobre o manuseamento de 'drones' em escolas e centros de formação, segundo os serviços secretos britânicos, que ligam estas práticas à ofensiva militar na vizinha Ucrânia.

O programa das autoridades russas abrange mais de 500 escolas e 30 centros de formação profissional.

Mais de 2.500 professores receberam formação específica, embora o ministro da Educação russo, Valery Falkov, tenha anunciado em maio de 2024 a intenção do Governo de aumentar o número de especialistas nesta área para um milhão até 2030, indica um relatório divulgado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido.

Para Londres, a introdução do ensino com 'drones' (aeronaves não tripuladas) nas salas de aula é uma demonstração da constante militarização empreendida no sistema educacional russo, uma tendência que se tornou particularmente visível desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O Presidente russo, Vladimir Putin, também anunciou em junho passado a futura criação de um ramo específico das Forças Armadas em 'drones', com vista a melhorar essas capacidades também a longo prazo, de acordo com os serviços secretos britânicos.