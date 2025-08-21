Óculos -40% para estudantes

O regresso às aulas é sempre um momento de renovação — novas metas, novas aprendizagens e novos desafios. Porém, muitas vezes esquecemo-nos de um factor essencial para o sucesso escolar e académico: a saúde visual.

Problemas de visão não corrigidos podem afectar diretamente o desempenho, a concentração, a leitura e até a autoestima, e não se limitam apenas a crianças pequenas. Jovens, adolescentes e mesmo adultos em formação podem apresentar dificuldades visuais que passam despercebidas.

Acções especiais no Funchal para o regresso às aulas

Na Alain Afflelou Funchal, localizada no CC Anadia, loja 47 (por cima do Pingo Doce), e também no ponto Xpress no CC Madeira Shopping (frente à SportZone), estão disponíveis promoções exclusivas para este regresso às aulas.

Ao apresentar o cartão ou uma credencial de estudante, recebe 40% de desconto imediato no valor da armação.

Nota importante: para beneficiar desta promoção, as lentes devem ser adquiridas na loja.

Exame visual premium gratuito

Além das promoções, pode já agendar um exame visual premium sem qualquer custo através do link: Marque aqui o seu exame visual

Este exame permite um despiste completo e personalizado, essencial para garantir o bem-estar visual de estudantes de todas as idades.

Conheça toda a coleção Afflelou

Na página oficial www.afflelou.pt pode explorar a mais recente coleção de armações e óculos da marca, com modelos para todos os estilos e necessidades.

Por que deve visitar a loja

Além dos descontos e exames gratuitos, ao visitar uma das lojas Afflelou no Funchal encontrará:

Atendimento especializado com profissionais qualificados;

Soluções de óculos progressivos, de descanso e de proteção contra luz azul — ideais para quem passa muitas horas a estudar ou em frente a ecrãs;

Opções de óculos de sol graduados, perfeitos para proteção ocular durante todo o ano e aros de vista com clip solar.

Alain Afflelou Óptico

- CC Anadia, Loja 47 e 48.

- CC Madeira Shopping, frente sportZone

Telefone: 291 657638

Site: https://www.afflelou.pt/