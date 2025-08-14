Ataque de Kiev com 'drones' atingem refinaria de petróleo russa

A Ucrânia lançou esta madrugada ataques na Rússia com dezenas de 'drones', causando três feridos e incêndios em duas regiões do sul do país, incluindo numa refinaria de petróleo, anunciaram as autoridades russas.

"O ataque provocou um derrame de produtos petrolíferos que pegaram fogo na refinaria de petróleo de Volgogrado", disse Andrei Bocharov, governador daquela região - localizada a cerca de 500 quilómetros da linha de frente -, num comunicado na plataforma de mensagens Telegram.

Outro 'drone' ucraniano atingiu um carro e feriu três pessoas na região de Belgorod, indicou o governador regional, Viatcheslav Gladkov, que publicou um vídeo com um carro em chamas e destroços espalhados pela rua.

"Os serviços de emergência estão no local", acrescentou no Telegram.

A Ucrânia ainda não fez quaisquer declarações sobre os ataques.

Após a Rússia invadir a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev começou a responder com ataques com 'drones' a infraestruturas russas localizadas a centenas de quilómetros da fronteira.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter intercetado 44 'drones' ucranianos entre quarta-feira à noite e hoje de manhã, incluindo sete sobre a Crimeia, península anexada por Moscovo em 2014.

Esses ataques ocorreram na véspera de uma cimeira crucial no Alasca entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o homólogo russo, Vladimir Putin.