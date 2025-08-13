Raphael Guzzo é o mais recente reforço do Marítimo
Médio português de 30 anos assinou contrato até 2027.
O Marítimo conta com mais uma 'cara nova' no seu plantel principal liderado por Vítor Matos.
Trata-se do médio português Raphael Guzzo que assinou contrato válido até 2027.
"O experiente médio, de 30 anos, regressa a Portugal para vestir as cores verde-rubras, depois de ter actuado no Neftchi, do Azerbaijão", pode ler-se na noticia publicada no site oficial dos verde-rubros.
"Internacional português nas camadas jovens, Guzzo soma um percurso de destaque pelas seleções nacionais, incluindo participações no Campeonato da Europa Sub-19 (2014) e no Mundial Sub-20 (2015). Formado no Benfica, já representou clubes como Chaves, Tondela, CF Reus (Espanha), FC Famalicão, Vizela e Goiás (Brasil)", acrescenta ainda o clube na sua noticia.