Vítimas já foram resgatadas e não necessitaram de assistência médica

As quatro pessoas que estavam na pequena embarcação que pegou fogo, esta tarde, ao largo da Madalena do Mar, na Ponta do Sol, já foram resgatadas pela marina da Calheta e não necessitaram de assistência médica.

O capitão de mar-e-guerra, Bruno Ferreira Teles, ao DIÁRIO, referiu que as vítimas, um casal e dois adolescentes, são originários dos Países Baixos.

No local esteve a embarcação salva-vidas da Estação Salva-vidas do Funchal, uma embarcação do SANAS com equipamento de combate a incêndios e equipamento de reboque, a Polícia Marítima, assim como três ambulâncias dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Não se sabe para já o que terá originado o incêndio. "Normalmente ou é um problema eléctrico ou é um problema com o motor normalmente associado ao combustível", disse.